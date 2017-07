Giovane morta al luna park: mons. Bresciani (San Benedetto del Tronto), “preghiamo per lei e sua famiglia”

“Abbiamo appreso della tragica morte di Francesca mentre eravamo riuniti nella cappella delle apparizioni a Fatima: abbiamo presentato subito durante la Santa Messa la nostra preghiera alla Madonna per lei e per il suo bambino”. Il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani, in pellegrinaggio diocesano a Fatima, commenta così al Sir la notizia della morte di Francesca Galazzo, una giovane mamma di 27 anni, precipitata ieri sera da una giostra del luna park di San Benedetto del Tronto.La giovane è morta dopo un volo di venti metri. “La diocesi in questo momento di dolore esprime tutta la sua vicinanza alla famiglia”, conclude il vescovo.