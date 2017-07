Fraternità: tra luglio e agosto la tournée “Serate di Nomadelfia” in Abruzzo e Marche

Si svolgerà in Abruzzo e Marche la tournée “Serate di Nomadelfia” che quest’anno, tra luglio e agosto, vedrà impegnate 130 persone nel diffondere “un messaggio di fraternità, di gioia e di speranza”. Le “Serate” – si legge in una nota – “sono un modo originale e coinvolgente con cui Nomadelfia si fa conoscere attraverso danze e figurazioni acrobatiche eseguite dai suoi giovani, brevissimi video e folgoranti interventi sullo stile della commedia dell’arte, che ne fanno un evento artistico e un messaggio di vita appassionante”. “Ma è soprattutto il clima di amicizia – prosegue la nota – e il sogno di un mondo più libero, giusto e fraterno che alberga nel cuore di ogni uomo a conferire alle ‘Serate’ un fascino che a distanza di 50 anni non si è appannato e che continua, dopo oltre mille repliche, a riempire le piazze”. Nomadelfia è composta da 350 persone, una sessantina di famiglie che lavorano e vivono insieme nella totale comunione dei beni, secondo lo stile delle prime comunità cristiane, e che nel corso degli anni hanno accolto in affido come figli più di 5mila ragazzi in difficoltà. Nelle prossime settimane, la carovana dei Nomadelfi toccherà Teramo (mercoledì 26 e giovedì 27 luglio), Martinsicuro (domenica 30), Montesilvano (martedì 1 e domenica 13 agosto), Giulianova (venerdì 4 e sabato 5), Villa Rosa (lunedì 7), Loreto (martedì 8), Civitanova (giovedì 10 e venerdì 11), Centobuchi (martedì 15), Roseto degli Abruzzi (giovedì 17 e venerdì 18) e Ascoli Piceno (martedì 22 e mercoledì 23 agosto).