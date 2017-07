Diocesi: Torino, domani mons. Nosiglia a Traves per i 20 anni del “Sentiero Frassati del Piemonte”

Nel ventennale del “Sentiero Frassati del Piemonte”, si svolgerà domani, domenica 16 luglio, a Traves (To), una giornata sulle “orme” del beato Pier Giorgio Frassati. L’iniziativa “per ricordare la grande passione del giovane torinese per la montagna e per la scalata ‘verso l’alto’” è promossa dalla diocesi di Torino, insieme a Pastorale giovanile diocesana, Comune e Pro Loco di Traves, associazioni “Pier Giorgio Frassati” e “Giovane montagna”. Poco sopra Traves, vent’anni fa, fu inaugurato uno dei tre attuali “Sentieri Frassati del Piemonte”. “È il sentiero dell’ultima ascensione che – si legge in una nota – il beato Pier Giorgio Frassati compì il 7 giugno del 1925 (un mese prima della morte), insieme con due amici dell’associazione alpinistica ‘Giovane Montagna’”. “La notissima foto che lo ritrae in arrampicata – prosegue la nota – sulla quale poi scrisse il suo celeberrimo ‘Verso l’alto’, si riferisce proprio a questa escursione”. Domani, per celebrare la ricorrenza, salirà a Traves anche l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, la cui “presenza ricorda l’importanza del giovane beato come modello per la gioventù diocesana”. Dopo il ritrovo, alle 10 presso l’area sportiva di Traves, mons. Nosiglia presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica al campo sportivo. Poi alle 12.30 si svolgerà l’inaugurazione della bacheca “Sentiero Pier Giorgio Frassati”. Dopo il pranzo, prenderà il via un pomeriggio di festa con le esibizioni del gruppo “Gli angeli scatenati”. In contemporanea all’appuntamento di Traves, a cura di Cai di Lanzo, Aib e Alpini di Traves, si svolgerà la salita verso la vetta Punta Lunelle (a 1312 metri) che conclude il sentiero. Qui, insieme ai rappresentanti del Comune e ai giovani dell’Azione cattolica, sarà posizionata la croce in onore di Pier Giorgio Frassati. Alle 10, don Luca Ramello, direttore della Pastorale giovanile torinese, celebrerà la Messa.