Diocesi: Napoli, domani si pubblica sul sito la lettera pastorale del card. Sepe “Accogliere i pellegrini. Una missione di drammatica attualità”

Domani, in occasione della festa della Madonna del Carmine, il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, presiederà la celebrazione eucaristica in onore di Maria Santissima del Carmelo, alle ore 19.30, in piazza del Carmine.

Sempre nella giornata di domani, domenica 16 luglio, sarà pubblicata sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadinapoli.it la lettera pastorale del card. Sepe ispirata alla quarta opera di misericordia. “Accogliere i pellegrini. Una missione di drammatica attualità” il titolo della lettera pastorale, che sarà, poi, distribuita in occasione della celebrazione eucaristica che darà inizio all’anno pastorale, il 14 settembre prossimo, alle ore 19, nella chiesa cattedrale con l’intervento dei vescovi ausiliari, dei vicari episcopali, dei decani e dei parroci, di tutto il clero, dei diaconi permanenti dei religiosi e delle religiose, dei movimenti ecclesiali e dei fedeli.