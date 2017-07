Diocesi: Cuneo, questa sera il card. Bertello presiede la processione per la Madonna del Carmine con la presenza di 90 confraternite

Saranno mille i confratelli appartenenti ad una novantina di Confraternite di tutta Italia e anche estere che prenderanno parte nella serata di oggi, sabato 15 luglio, alla solenne processione in onore della Madonna del Carmine, tradizione che, a Cuneo, si ripete da oltre 400 anni. Il ritrovo è fissato per le 20.30, presso la chiesa di san Sebastiano, dove si terrà un momento di preghiera presieduto dal card. Giuseppe Bertello, legato pontificio e inviato del Santo Padre a Cuneo per le celebrazioni del 200° anniversario della fondazione della diocesi. Poi partirà la processione che percorrerà contrada Mondovì, via Roma e arriverà in piazza Galimberti. La statua verrà trasportata in duomo, dove si fermerà per la notte per poi uscire nella giornata di domani per la celebrazione eucaristica in piazza Galimberti. Sarà il card. Bertello a presiedere, dalle 18, il rito durante il quale si farà memoria dei 200 anni della diocesi di Cuneo e verrà proclamato san Dalmazzo patrono secondario della diocesi.