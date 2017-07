Diocesi: Caritas Benevento, attivato il Servizio “Sos anziani”

La Caritas Benevento ha attivato il Servizio “Sos anziani”. Per assistenza e aiuto, si può contattare la Caritas diocesana di Benevento dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, ai numeri telefonici 0824-33.68.68 oppure 0824-48.27.80. “È possibile contattare i numeri Caritas se si è a conoscenza di situazioni di disagio, di anziani lasciati soli, di anziani che hanno bisogno di compagnia, o che si trovino in situazioni di presunto o effettivo pericolo”, precisa una nota. Dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, il Servizio “Sos anziani” prevede dapprima il sopralluogo e la ricognizione della situazione segnalata effettuati dai volontari Caritas e, successivamente, una presa in carico specifica della persona che cercherà di far fronte al problema con il supporto e l’aiuto degli enti territoriali di competenza.