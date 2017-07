Diocesi: Agrigento, bene pubblicazione su Gurs di avviso pubblico indizione gara per cattedrale. Ora si liberino risorse necessarie a concorso internazionale idee

L’Ufficio Beni culturali dell’arcidiocesi di Agrigento rende noto che sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (Gurs) del 14 luglio 2017 (n.28 parte II e III del 14/07/2017) è stato pubblicato l’estratto dell’avviso pubblico di indizione gara con procedura ristretta, relativo all’appalto dei lavori per le “Opere di manutenzione straordinaria della cattedrale di Agrigento, consolidamento e miglioramento statico”.

Il direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali, don Giuseppe Pontillo, esprime vivo apprezzamento a quanti hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo che è propedeutico alla messa in sicurezza del Colle San Gerlando di cui ancora si attende il progetto:

“Il progetto – tiene a precisare don Pontillo – è stato commissionato dall’arcidiocesi di Agrigento e finanziato al 50% dalla stessa e dai fondi dell’8xmille. La restante percentuale è stata finanziata dalla partecipazione al bando 793/2015 dell’assessorato regionale Infrastrutture”.

“L’auspicio è che adesso – conclude don Pontillo – il Governo regionale liberi le risorse necessarie che consentano alla Regione di indire il concorso internazionale di idee per il necessario progetto di consolidamento del costone su cui è edificata la cattedrale”.