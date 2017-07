Cambiamenti climatici: Coldiretti, lunedì 17 siccità, incendi e nubifragi al centro dell’Assemblea nazionale

L’eccezionale situazione di climatica del Paese dell’estate 2017 con i drammatici effetti della siccità, degli incendi e dei violenti nubifragi sulle campagne italiane sono al centro dell’Assemblea nazionale della Coldiretti con le rappresentanze degli agricoltori provenienti da tutte le province d’Italia riuniti per la prima volta per testimoniare le difficoltà presenti nelle diverse realtà territoriali che interessano le coltivazioni, gli allevamenti ed i boschi. L’appuntamento è fissato per le ore 9,30 di lunedì 17 luglio al Centro Congressi Rospigliosi in via XXIV Maggio 43 a Roma.

Saranno affrontati dal presidente Roberto Moncalvo i temi di attualità su economia, lavoro, salute e ambiente con il Dossier Coldiretti sui cambiamenti climatici, le disponibilità idriche residue, la quantificazione dei danni e gli effetti sui consumi alimentari ma anche le proposte per superare l’emergenza.