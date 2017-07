Anziani: Acli Roma, “e…state con noi” dedicata agli “over 60”

Si chiama “Una giornata al mare” l’iniziativa promossa dalle Acli di Roma e Fap Acli di Roma per lunedì prossimo, 17 luglio, e dedicata agli “over 60”, che potranno in questo modo passare una giornata di socializzazione e di benessere allo stabilimento Orsa Maggiore di Ostia. Previsto un pullman alla fermata della metro di Garbatella che gratuitamente li porterà sul litorale romano. L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – fa parte del contenitore “E…state con noi 2017”, promosso dalle Acli di Roma e la dalla Fap Acli di Roma in collaborazione con il circolo Acli Cosimelli. Giunto alla quarta edizione, l’evento si propone di di contrastare il caldo e la solitudine, i due peggiori nemici dell’estate specialmente per i tanti anziani che restano in città. Durante tutto il periodo estivo, infatti, la sede delle Acli di Roma in via Prospero Alpino 20 rimarrà aperta dal lunedì al venerdì (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00) per tutti i nonni e le nonne di Roma. Tra le attività e i servizi gratuiti, figurano corsi di informatica e sull’utilizzo dei tablet e degli smartphone, cineforum, sala lettura e prestito libri; spazio ludico ricreativo e giochi di società; laboratori del riuso creativo; aria condizionata; spazio ristoro e wi-fi gratuita. Quest’anno poi sarà possibile la misurazione della pressione. Inoltre, su appuntamento, sarà attivo uno sportello di sostegno psicologico.