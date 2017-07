500° Riforma: Camaldoli, dal 6 agosto Settimana teologica su “Le Chiese protestanti: tra storia e teologia”

Sarà dedicata al tema “Le Chiese protestanti: tra storia e teologia” la Settimana teologica che si svolgerà da domenica 6 a venerdì 11 agosto presso il Monastero di Camaldoli (Ar). L’appuntamento è promosso in collaborazione con l’Associazione teologica italiana e la Facoltà valdese di teologia (Roma). Sarà “un corso di introduzione alla storia e alla teologia protestanti” e una “occasione per una presentazione dell’attuale configurazione delle chiese della Riforma, per accostarsi alle figure dei riformatori, per approfondire alcuni snodi teologici dibattuti (giustificazione, Cena del Signore, ministero pastorale)”. “Verranno inoltre richiamati – prosegue la nota – i principi per l’impegno nel cammino ecumenico, tematizzati nel Concilio Vaticano II e maturati nella fase post-conciliare, con un approfondimento specifico dedicato al dialogo luterano-cattolico”. In programma gli interventi di don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei, dei pastore valdesi Fulvio Ferrario, Letizia Tomassone e Pawel Gajewski, del pastore luterano Lothar Vogel, della teologa cattolica Serena Noceti e dei sacerdoti Vito Mignozzi, Daniele Moretto e Angelo Maffeis, oltre a quelli di Emanuele Bordello e Roberto Fornaciari, entrambi monaci di Camaldoli.