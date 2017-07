Terrorismo: Nizza, “giornata di omaggio” per commemorare le vittime dell’attentato del 14 luglio 2016

La città di Nizza vive oggi una “giornata di omaggio” per commemorare le vittime dell’attentato del 14 luglio 2016, all’insegna di una “speranza universale, quella della libertà”, spiegano gli organizzatori. Il programma prevede tra le 9 e le 20 sul Quai des Etats-Unis la realizzazione, con 12 mila tessere colorate, di un grande messaggio scelto dalle famiglie delle vittime, che sarà rivelato questa sera alle 20. Su Place Masséna, alle 16, la sfilata delle forze armate alla presenza del presidente della Repubblica francese. Alle 21 sulla Promenade du Papillon un grande concerto con l’orchestra filarmonica e alle 22.34 un minuto di silenzio. Una messa in memoria delle vittime si è svolta ieri sera nella cattedrale di Santa Reparata. “Spero che dopo un anno il nostro stato d’animo sia diverso da quello del giorno dell’attacco. E il messaggio che già molti portano, e che voglio portare io stesso oggi, è un messaggio di speranza” ha detto il vescovo di Nizza, André Marceau, alla Radio cattolica francese. “Spero che tutto ciò che avverrà in questa giornata consenta alle famiglie, alle persone colpite dall’attentato e alla nostra città” di inserirsi in “un cammino di speranza” e non sia un “elemento di stagnazione” quasi come “uno spettacolo di morte”, ma al contrario una “tappa di vita”. Alle 23, alla Chiesa St. Pierre d’Aréne, si terrà infine l’inaugurazione della “porta ex-voto della speranza”, realizzata da alcuni artisti nizzardi, a cui seguirà una celebrazione interreligiosa.