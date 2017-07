Salesiani: Colle don Bosco, il 16 agosto la ricollocazione della reliquia del santo dei giovani

La foto della reliquia di Don Bosco dopo il ritrovamento (Foto SIR/Salesiani)

Verrà ricollocata nella mattinata di mercoledì 16 agosto, presso l’originale postazione della Basilica inferiore di Colle don Bosco (At), la reliquia di san Giovanni Bosco trafugata lo scorso 3 giugno e ritrovata il 12 giugno. Alla cerimonia, in programma dalle 10.30, saranno presente il rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, e le autorità militari che hanno contribuito al recupero della reliquia. Il programma dettagliato, informano i Salesiani della Circoscrizione Maria Ausiliatrice di Piemonte e Valle d’Aosta, non è stato ancora definito. Di certo però si sa che la ricollocazione della reliquia avverrà nell’ambito della giornata conclusiva del Meeting dei giovani del Movimento giovanile salesiano d’Europa (Sym Europe).