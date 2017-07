Raidue: “Sulla via di Damasco”, domani puntata “La guerra invisibile” sui migranti dal Messico

Intitolata “La guerra invisibile”, sarà dedicata al dramma dei migranti da un’altra grande frontiera dell’occidente, il Messico, la puntata di “Sulla via di Damasco” in onda sabato 15 luglio, alle 8.45 su Rai Due. Il programma firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti torna con un documento inedito sul fenomeno migratorio centroamericano, dove alla sofferenza della traversata si uniscono stupri, violenze e traffico di bambini per mano della criminalità organizzata. Una lunga intervista a p. Alejandro Solalinde, fondatore del centro “Hermanos en el camino,” svelerà le crudeltà cui sono sottoposti i migranti che dal sud cercano speranza negli Usa, nella totale assenza di una qualche strategia alternativa che impedisca questi orrori. P. Solalinde è sotto scorta perché ha deciso di offrire il suo sacerdozio ai migranti, proteggendoli, affrontando, a rischio della vita, i cartelli della droga e la polizia corrotta, combattendo, senza paura, quel morbo dell’egoismo che ha infestato l’umanità e produce violenza. L’altra ospite, Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, insieme al prete messicano candidato al Nobel per la pace, è autrice del libro “I narcos mi vogliono morto”. Racconterà di questo Messico, di questa democrazia che resta in silenzio davanti alla verità, dove restano impuniti molti crimini contro giornalisti, sacerdoti e uomini coraggio, dove si sta consumando la più grave violazione dei diritti umani verso i più poveri e indifesi, nell’indifferenza di un occidente sempre più complice.