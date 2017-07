Disabilità: Falabella (Fish), “a Pietro Barbieri gli auguri per l’incarico di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale”

“Apprendiamo informalmente che il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità sarà Pietro Barbieri e ciò, per tutti noi, rappresenta un elemento di orgoglio e un traguardo importante”. È quanto dichiara Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish), in una nota nella quale si rinnova “l’apprezzamento della Federazione” per la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto che ricostituisce l’Osservatorio nazionale sulla disabilità”. “Ora – prosegue la nota – un secondo aspetto è motivo di ulteriore soddisfazione”. “Barbieri – spiega Falabella – mi ha preceduto alla presidenza della Fish, che ha animato e coordinato per poco meno vent’anni. Ha poi saputo trasferire questa esperienza nel Forum del Terzo Settore di cui è stato apprezzato portavoce per 4 anni”. “Ora il nuovo incarico – aggiunge – che è per lui e per l’intero movimento il riconoscimento di un autorevole e credibile protagonismo. Oltre ad un’indubbia competenza, a Barbieri va riconosciuta la capacità di interlocuzione con associazioni, organizzazioni sindacali, privato sociale e istituzioni, favorendo il confronto e la crescita comune”. “A Barbieri – conclude Falabella – rivolgiamo un augurio di buon lavoro. Fish sarà presente ed attiva all’interno dell’Osservatorio con i suoi dirigenti in pieno spirito di collaborazione e apertura”.