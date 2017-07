Diocesi: Caritas Bolzano, lunedì lancio della campagna e raccolta fondi per l’Africa “La fame non fa ferie”

“Impotenti e preoccupati, i contadini africani possono solo assistere alla moria di bestie e ai campi bruciati a causa della mancanza di piogge. In alcune parti del continente non piove da quasi due anni. La fame minaccia milioni di persone con pesanti conseguenze sulla loro vita”. Lo scrive in un comunicato la Caritas di Bolzano – Bressanone che a fronte di questo scenario lancia lunedì 17 luglio la sua decima campagna di sensibilizzazione e di raccolta donazioni “La fame non fa ferie”, focalizzando l’attenzione in particolar modo sulle zone colpite in Africa dalla siccità, dove sono già stati prestati aiuti di emergenza. Appuntamento a Bolzano, lunedì 17 luglio alle 10, presso la sede centrale Caritas, via Cassa di Risparmio 1, sala piano terra. Alla conferenza stampa interverranno il direttore Paolo Valente, e Fabio Molon e Judith Hafner, Ufficio esteri. In questi dieci anni, fa sapere la Caritas, più di 100 mila persone hanno ricevuto, grazie alla campagna “La fame non fa ferie”, il supporto necessario per costruirsi una vita dignitosa e sono ora nella condizione di poter superare periodi di crisi come questo senza aiuti esterni. Sono oltre 10 milioni le donazioni raccolte in questi anni grazie alla generosità di migliaia di altoatesini.