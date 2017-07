Diocesi: Caritas Bari-Bitonto, 12 volontari saranno presenti allo sbarco di 640 migranti previsto domani al porto

“La Caritas diocesana di Bari-Bitonto, all’interno della rete istituzionale e del volontariato locale, si appresta ad essere presente e operativa per il prossimo sbarco di 640 migranti previsto per domani, sabato 15 luglio, al porto di Bari”. Lo si legge in un comunicato diffuso oggi. “La semplice presenza dei 12 volontari impegnati vuole far sentire la vicinanza di tutta la comunità cristiana a questi nostri fratelli e sorelle: tra loro si prevedono anche diversi minori – prosegue la nota -. Chiediamo di sostenere questo segno di carità con il prezioso gesto della preghiera”.