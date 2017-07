Diocesi: Ancona-Osimo, mons. Spina nuovo vescovo. Card. Menichelli, “chiedo perdono se non sempre sono stato secondo i desideri”

foto SIR/Marco Calvarese

“Chiedo perdono se non sempre sono stato secondo i desideri, però vorrei chiedervi di amare sempre di più questa Chiesa”. Queste le parole pronunciate questa mattina dal card. Edoardo Menichelli dando l’annuncio della nomina di mons. Angelo Spina come suo successore alla guida dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo. Nel ringraziare i presenti, Menichelli ha aggiunto che “visti i tempi, la collocazione storica e le difficoltà oggettive che ci sono, vi chiedo di essere una famiglia unita, orientati verso lo stesso stile, e di saper guardare con pazienza perché il Signore non ci ha insegnato ad essere ‘macine da mulino’ ma figli e fratelli che si capiscono”. Il cardinale ha confermato che – come da prassi – si è sentito con il suo successore e ha annunciato che “il tempo del saluto verrà”.