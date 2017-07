Diocesi: Agrigento, dall’8 all’11 agosto campo vocazionale sulle “Strade di santità”

“Strade di santità” è il tema del campo vocazionale che si terrà ad Agrigento, da martedì 8 a venerdì 11 agosto, presso il seminario arcivescovile. L’iniziativa è rivolta ai soli ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 35 anni, e sarà residenziale in seminario a costo zero. “Nei giorni del campo – spiega don Francesco Baldassano, vicerettore del seminario e animatore della propedeutica – aiutati dalla liturgia del giorno, rifletteremo sul cammino di santità di coloro che ci hanno preceduto nella fede, per attingere da loro il coraggio e il desiderio per la nostra santificazione che, come ci ricorda il Concilio Ecumenico Vaticano II è la vocazione di ogni cristiano”. “Il campo – conclude don Baldassano – è un tempo di preghiera, di riflessione e di comunione non soltanto per coloro che si sentono chiamati a compiere un cammino vocazionale specifico ma anche per chi desidera approfondire e rinvigorire la propria vocazione alla vita cristiana che tutti abbiamo ricevuto con il battesimo”.