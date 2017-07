Venezuela: dossier Caritas, “82% popolazione in povertà. +70% mortalità materna e 11.000 bimbi morti nel 2016”

In Venezuela l’82% della popolazione è in povertà, di cui il 52% in povertà estrema. Sono oltre 11.000 i bambini morti nel 2016 per mancanza di medicinali e la mortalità materna è aumentata quasi del 70%. “C’è urgente bisogno di risposte che non siano violenza e repressione, soprattutto nei confronti dei più giovani, ragazzi che non hanno da mangiare, né possono acquistare medicine e altri generi di prima necessità”. Sono alcuni dei dati dell’Osservatorio di Caritas Venezuela riportati nel Dossier “Inascoltati. Un popolo allo stremo chiede i suoi diritti fondamentali”, realizzato da Caritas italiana. Caritas Venezuela continua a lavorare accanto alla gente, cercando di dare risposte concrete. In particolare è attiva nella distribuzione di acqua e prodotti igienico-sanitari ed ha avviato progetti nell’ambito della sicurezza alimentare e della nutrizione, della salute, della costruzione della pace e della formazione. Per il 2017 sono in atto interventi per circa 2 milioni di euro, con il coinvolgimento e il supporto della rete internazionale. Di fronte all’acuirsi della crisi alimentare, sanitaria e di sicurezza, la Cei, grazie ai fondi dell’8 per mille, ha oggi messo a disposizione, tramite Caritas italiana, 500mila euro per aiuti in ambito alimentare e igienico-sanitario in favore di 4800 famiglie, circa 24mila persone in 10 diocesi.