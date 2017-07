Usa: “La Civiltà Cattolica”, fondamentalismo evangelicale e cattolici integralisti uniti in una sorta di “ecumenismo dell’odio”

Il direttore de “La Civiltà Cattolica”, padre Antonio Spadaro, e il direttore dell’edizione argentina de “L’Osservatore Romano”, il pastore protestante Marcelo Figueroa, insieme scrivono un articolo che mette in guardia da un “sorprendente ecumenismo tra fondamentalisti evangelicali e cattolici integralisti, accomunati dalla medesima volontà di un’influenza religiosa diretta sulla dimensione politica” al tempo della presidenza Trump. Questa la tesi centrale dell’articolo d’apertura del quaderno 4010 de “La Civiltà Cattolica”, in uscita sabato 15 luglio e anticipato da oggi online sul sito della rivista. “Specialmente in alcuni governi degli Stati Uniti degli ultimi decenni – l’analisi dei due direttori – si è notato il ruolo sempre più incisivo della religione nei processi elettorali e nelle decisioni di governo” e sempre più “questa compenetrazione tra politica, morale e religione ha assunto un linguaggio manicheo che suddivide la realtà tra il Bene assoluto e il Male assoluto”. L’uso letteralistico della Sacra Scrittura offre una visione del mondo in cui tutti i potenziali nemici – un tempo gli spiriti modernisti, oggi i migranti e i musulmani – vengono stigmatizzati e “demonizzati”. Tutto ciò, secondo i due autori, “rischia di ridurre la comunità dei credenti, di fede (faith), a una comunità dei combattenti, della battaglia (fight)”. Il collante principale di questo strano ecumenismo sembra essere una visione xenofoba e islamofoba, e una lotta sul terreno di temi e questioni considerate legate ad alcuni valori tradizionali usati strumentalmente. Un “ecumenismo dell’odio” distantissimo dall’ecumenismo incoraggiato da papa Francesco, dunque. Da qui si può comprendere meglio, chiosano gli autori, “il significato storico dell’impegno del Pontefice contro i ‘muri’ e contro ogni forma di ‘guerra di religione'”, e quello contro ogni forma di strumentalizzazione vicendevole tra potere politico e religioso.