Società: Istat, quasi 8 milioni e mezzo di persone in povertà relativa. Più diffusa tra famiglie numerose, operai e giovani

Anche la povertà relativa risulta stabile nel nostro Paese rispetto al 2015. Lo rivela il report “La povertà in Italia” diffuso oggi dall’Istat. Nel 2016 si trovano in condizioni di povertà relativa il 10,6% delle famiglie residenti (10,4% nel 2015), per un totale di 2 milioni 734mila, e 8 milioni 465mila individui, il 14,0% dei residenti (13,7% l’anno precedente). Analogamente a quanto registrato per la povertà assoluta, nel 2016 la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (17,1%) o 5 componenti e più (30,9%). La povertà relativa colpisce di più le famiglie giovani: raggiunge il 14,6% se la persona di riferimento è un under 35 mentre scende al 7,9% nel caso di un ultra sessantaquattrenne. L’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per gli operai e assimilati (18,7%) e per le famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione (31,0%).