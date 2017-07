Settimana sociale: mons. Santoro (Taranto), “dare risposte reali e concrete ai bisogni del Paese”

“Nel mio cassetto ci sono 200 curriculum, per cui a tutti gli esperti dico: indichiamo percorsi, capaci di dare risposte reali a domande reali. È necessario indicare qualcosa di utile al Paese, secondo la dottrina sociale della Chiesa e secondo la nostra Costituzione. Come dice Papa Francesco, possiamo aprire dei percorsi”. Lo afferma mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani, in un video del Copercom in vista dell’appuntamento di Cagliari (26-29 ottobre).

Lo scopo della Settimana sociale, spiega il vescovo, “è indicare cammini, con proposte utili, anche al Parlamento”. Ma occorre “soprattutto un lavoro degno, come mezzo di realizzazione di sé, di sostegno della famiglia, per costruire una società giusta”. “La speranza – aggiunge mons. Santoro – è che la Settimana possa dare un contributo vero alla vita di tutti. Dare risposte reali e concrete per la dignità, bellezza e creatività del nostro popolo”.