Notizie Sir del giorno: Cei per profughi siriani e Venezuela, povertà in Italia, Osservatorio sulla libertà religiosa, delitto di Parma, Charlie Gard

8xmille: Cei, un milione e mezzo di euro per profughi siriani e Venezuela

Un milione e mezzo di euro è l’importo totale dello stanziamento disposto dalla Presidenza della Cei per far fronte a due emergenze umanitarie: la tragedia dei profughi siriani e la crisi venezuelana. Lo stanziamento, che sarà erogato dal Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo grazie ai fondi dell’8 per mille e veicolato attraverso Caritas italiana, è così ripartito: 1 milione di euro per gli aiuti umanitari in Siria, Libano e Giordania; 500mila euro per un programma di assistenza alla popolazione venezuelana. (clicca qui)

Società: Istat, quasi 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1 milione 619mila famiglie. Giovani sempre peggio

In Italia si stima che nel 2016 siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta, nelle quali vivono 4 milioni e 742mila individui. A rivelarlo è oggi l’Istat, precisando che “rispetto al 2015 si rileva una sostanziale stabilità della povertà assoluta in termini sia di famiglie sia di individui”. (clicca qui)

Corruzione: mons. Galantino, “un argine all’epidemia frutto di azione concordata e coordinata”. Serve “impegno deciso, continuo e paziente” evitando di “cambiare regole in corsa”

“Un argine all’epidemia di corruzione – perché di epidemia sempre più invasiva purtroppo si tratta – può essere frutto solo di un’azione concordata e coordinata”. Lo ha detto oggi pomeriggio mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, intervenendo a Roma alla tavola rotonda “Da mani pulite a Cantone. Il valore delle regole”. Per il presule, “va bene l’azione repressiva, vanno bene regole sempre meno permissive che valgano però per tutti; regole che devono essere accompagnate dalla volontà chiara di invertire la rotta segnata dai tanti, troppi furbi che hanno occupato o che forse continuano a occupare posizioni chiave. Illudersi però che tutto questo basti, non serve a nessuno”. (clicca qui)

Charlie Gard: l’udienza presso Alta Corte riprende domani. Parti invitate a “organizzare un incontro interdisciplinare” tra medici nei prossimi giorni

Si è conclusa con la decisione di riprendere domani alle 14 l’udienza cominciata stamane presso la High Court di Londra chiamata a riesaminare la sentenza emessa riguardo al caso di Charlie Gard che prevede la sospensione dei trattamenti a cui è sottoposto il piccolo che il 4 agosto compirà un anno. Nella seduta pomeridiana, iniziata alle 14, ora di Londra, è stato ascoltato il parere di un neurologo statunitense (che ha chiesto non fossero rese note alla stampa le sue generalità), interrogato dal giudice Justice Francis in merito alle possibilità di cura per il piccolo Charlie con la terapia dei nucleosidi. (clicca qui)

Diritti umani: Alfano lancia l’Osservatorio sulla libertà religiosa

(DIRE-SIR) – Si chiamerà “Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà religiosa” il gruppo di monitoraggio la cui istituzione è stata annunciata oggi dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano. L’osservatoro sarà presieduto da Salvatore Martinez. “L’Osservatorio – ha aggiunto Alfano – ci deve segnalare i casi più significativi e avvertire delle situazioni più critiche. A questo nuovo organismo che si riunirà oggi per la prima volta chiediamo anche di formulare proposte che la diplomazia potrà valutare e realizzare sotto la guida politica della Farnesina”. (clicca qui)

Delitto di Parma: mons. Solmi, “un gesto enorme che lascia basiti e che interroga tutti”

“Parma è ancora teatro di cose terribili che non avremmo mai voluto sentire. Un figlio, un fratello che uccide madre e sorellina e il fratellino che ancora non conosce, perché la mamma era in dolce attesa (così secondo quanto riportato). Un gesto enorme che lascia basiti e che interroga tutti. Porta alla pietà per queste povere vittime, uccise da chi aveva legami di amore, in una perversione di sentimenti che neanche possiamo immaginare. E così pure il colpevole che si strozza la vita in una forma tragica e assurda”. Lo scrive il vescovo di Parma, mons. Enrico Solmi, in un editoriale pubblicato sul numero in uscita del settimanale diocesano “Vita Nuova” e anticipato dal Sir. (clicca qui)

Santa Sede: Bambin Gesù, rinvio a giudizio per Giuseppe Profiti e Massimo Spina. Il 18 luglio la prima udienza

Il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha provveduto alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio per Giuseppe Profiti e Massimo Spina, presentata dall’Ufficio del Promotore di Giustizia a conclusione della fase istruttoria del procedimento in corso per la distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù e del conseguente Decreto di rinvio a giudizio, emesso dal presidente del Tribunale in data 13 giugno 2017. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. (clicca qui)