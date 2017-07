Migranti: mons. Galantino, “non basta aiutarli a casa loro”

Foto Siciliani-Gennari/SIR

“Lo ius soli si allontana? Quello che dovevo dire l’ho detto. Non dipende più da me, ma non basta aiutare i migranti a casa loro”. Così mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, a margine della tavola rotonda “Da Mani Pulite a Cantone. Il valore delle regole”, organizzata a Roma dalla Scuola di perfezionamento in anticorruzione e appalti nella pubblica amministrazione dell’Università di Salerno. “Il rispetto della legalità è il primo passo per un’intelligente e seria politica della mobilità umana”, ha detto mons. Galantino, citando la campagna della Cei, “Liberi di partire, liberi di restare”.