Media Cei: Milano, presentazione palinsesti Tv2000 e InBlu Radio. Serra (dir. generale), “investimenti e crescita professionale”

(Milano) “Il nostro impegno è rivolto a garantire sostenibilità economica e organizzativa. Poniamo un’attenzione costante ai ricavi, ai costi, agli investimenti per essere sempre aggiornati sul piano delle nuove tecnologie. E, non di meno, siamo attenti alle persone”. Lorenzo Serra, direttore generale di Tv2000, intervenendo alla presentazione dei nuovi palinsesti della televisione e della radio promosse dalla Cei, si è soffermato sul tema degli investimenti, che riguardano, ha spiegato, “anzitutto le persone”, con “un costante percorso di riqualificazione e crescita professionale. Chi lavora da noi si sente parte di un progetto comune”, ha affermato Serra. Il direttore generale è poi passato ad illustrare alcune cifre, fra cui quelle della pubblicità: “Anche il 2017 è un anno di crescita e stimiamo di chiudere con un +15% della raccolta pubblicitaria e questo vale sia per la tv che per l’emittente radio”.