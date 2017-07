Germania: Kab, campagna nazionale dei lavoratori cattolici su sistema pensionistico e sicurezza sociale

In vista delle prossime elezioni al Bundestag, il Movimento dei lavoratori cattolici (Kab), ha indetto una campagna sul sistema pensionistico tedesco, intitolata “Stanno pianificando la tua povertà in vecchiaia”: tutti gli aderenti alla Kab dovranno “entrare in contatto con il maggior numero di candidati parlamentari – ha detto il presidente nazionale di Kab, Andreas Luttmer-Bensmann – e negli eventi locali, nella campagna elettorale o privatamente vogliamo sapere come i candidati si pongono rispetto il problema delle pensioni, e se per loro sia importante il futuro della nostra sicurezza sociale”. Molti lavoratori e lavoratrici in Germania non saranno in grado di vivere del proprio denaro in età avanzata. L’attuale legislazione pensionistica rischia di creare – secondo Kab – molta povertà in età avanzata. I membri della Kab parleranno con il loro parlamentare ponendogli la domanda “Cosa ne pensate della pensione?”, e se la risposta giungesse via social network fotograferanno la pagina: alla fine si creerà una mappa che documenterà quanto i politici che entreranno al Bundestag avranno a cuore “il futuro della nostra sicurezza sociale”, si legge nel sito www.sie-planen-deine-altersarmut.de con tutte le informazioni sulle pensioni e la campagna. Il sistema tedesco, chiamato “modello cappuccino”, è diviso in tre fasce che compongono l’ammontare lordo della pensione: i contributi obbligatori (il caffè) del lavoratore che è una assicurazione statale per tutti coloro che vivono e lavorano in Germania; una assicurazione sull’occupazione (il latte) pagata dal lavoratore e dal datore più un contributo statale; un piano pensionistico supplementare privato (la schiuma). Oggi un lavoratore medio dopo 40 anni di contributi può ambire ad una pensione lorda di circa 1.350 euro.