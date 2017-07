Emergenza povertà a Roma: Medicina solidale, da McDonald’s altri mille panini per disagiati e senza tetto

Si rinnova, soprattutto per i mesi estivi, la collaborazione tra l’associazione Medicina solidale onlus e il ristorante McDonald’s di Borgo Pio per il sostegno alimentare delle persone senza fissa dimora e ai più fragili che vivono nelle strade della Capitale. A Roma, secondo le ultime statistiche, sono più di 2mila i clochard, mentre sono 8mila le persone, tra cui nuclei familiari, che vivono in macchina o in camper in parcheggi improvvisati lungo le strade della città. In tale contesto, grazie alla rinnovata disponibilità del punto vendita di McDonald’s di Borgo Pio e alla collaborazione dei volontari di Medicina solidale, sono stati messi a disposizione altri 1000 pasti che verranno distribuiti alle persone senza fissa dimora e in stato di indigenza presenti nell’area di San Pietro e Prati. La distribuzione si terrà il sabato mattina presso il centro Vo.Re.Co. a via della Lungara, 141/a. Saranno i volontari di Medicina solidale a ritirare e a consegnare i pasti speciali: un doppio cheeseburger, mele fresche tagliate in busta e una bottiglietta d’acqua. “La rinnovata disponibilità di McDonald’s è un segno importante di attenzione verso gli ultimi – spiega Lucia Ercoli, direttore dell’associazione Medicina solidale – soprattutto nel periodo estivo durante il quale tante criticità sociali di accentuano in una città come la nostra sempre più in difficoltà”. “I dati su chi vive in strada – aggiunge – ci dicono che abbiamo un numero impressionante di persone che non hanno più nessun tipo di sostegno. Questa nostra iniziativa per fortuna si inserisce in un grande movimento di solidarietà spontanea che esiste a Roma, ma che con il crescere dei bisogni sta andando in sofferenza”.