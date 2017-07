Egitto: Patriarca copto Tawadros, il 5% dei posti di lavoro nelle chiese e nelle opere ecclesiali saranno riservati a persone disabili

Il Patriarca copto ortodosso Tawadros II ha disposto che il 5% degli impieghi dei lavoratori operanti presso chiese e istituzioni ecclesiali saranno d’ora in poi riservati a persone disabili. La stessa disposizione – riferisce una nota pubblicata il 12 luglio sul sito d’informazione Copts United, riportata da Fides – sarà applicata anche nell’assunzione del personale nelle imprese e nelle opere di carattere sociale collegate alla Chiesa copta, come istituzioni educative e presidi sanitari. Gli uffici episcopali incaricati della pastorale giovanile hanno già messo in cantiere iniziative di formazione professionale rivolte a disabili che potranno essere impiegati nei posti di lavoro a loro riservati dalle nuove disposizioni patriarcali.