Disabilità: Fish, “apprezzamento” per la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale. “Insediamento e inizio delle attività siano tempestivi”

La Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) esprime “apprezzamento” per la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. “Pochi giorni fa – si legge in una nota – commentando l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del ‘Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità’, la Fish aveva sottolineato anche la necessità di ricostituire al più presto l’Osservatorio nazionale” ritenendolo luogo “strategicamente essenziale, sia per il monitoraggio di quanto previsto nel Programma di azione, sia per la declinazione di interventi congruenti”. “Al tempo stesso – prosegue la nota – la Fish ricordava come mancasse ancora il decreto ministeriale di nomina”. Due giorni fa, l’11 luglio, il ministro Giuliano Poletti ha firmato il decreto di ricostituzione dell’Osservatorio nazionale. “Ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità – spiega la Fish – con particolare riferimento alla promozione dell’attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e alla predisposizione di un ‘Programma di azione biennale’”. “Ma l’Osservatorio – precisa la Federazione – è innanzitutto un luogo di confronto ed elaborazione che la Fish ha sempre praticato da protagonista e intende continuare a farlo”, “augurandosi che l’insediamento e l’inizio delle attività siano tempestivi”.