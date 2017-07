Diocesi: Ugento-S. Maria di Leuca, dal 10 agosto meeting su “Il Mar Mediterraneo: un porto di fratellanza”

“Il Mar Mediterraneo: un porto di fratellanza”: è questo il tema dell’edizione 2017 del meeting annuale organizzato dalla Fondazione “Terre del Capo di Leuca”, in partnership con Migrantes, Caritas, Comunità di Sant’Egidio, Focsiv e istituzioni locali. L’evento, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere “testimonianza del ruolo fondamentale dei corridoi umanitari, frutto del lavoro della Comunità Sant’Egidio, per consentire di raggiungere il nostro Paese a chi fugge dalle atrocità della guerra”. Come nell’edizione precedente, anche quest’anno i partecipanti – sono attesi oltre 200 giovani – nella notte tra il 13 e il 14 agosto partiranno dalla tomba di don Tonino Bello per un pellegrinaggio verso la basilica santuario di Santa Maria di Leuca. Il pellegrinaggio sarà anticipato da quattro giornate di incontro, di riflessione e di redazione della “Carta di Leuca”, un documento, sintesi delle diverse culture, delle diverse sensibilità e anche delle diverse fedi religiose cui i giovani appartengono, che diventa un appello ai decisori politici ed ai Governi, per costruire un futuro di pace.