Diocesi: mons. Debernardi (amministratore apostolico Pinerolo) al nuovo vescovo, “potrai contare su tanto entusiasmo”. Qui “una Chiesa che si presenta come famiglia”

“Venendo a Pinerolo potrai contare su tanto entusiasmo da parte di laici, presbiteri, diaconi, religiosi e religiose. Vogliono essere con te costruttori di una Chiesa che si presenta come famiglia, che sente l’ardore della missione e il calore della fraternità autentica”. Così mons. Pier Giorgio Debernardi, da venerdì scorso amministratore apostolico di Pinerolo, si rivolge a mons.Derio Olivero, suo successore sulla cattedra di san Donato, in un messaggio pubblicato dal settimanale diocesano fossanese “La Fedeltà”. “La diocesi di Pinerolo – scrive – ti attende e sarà la tua nuova famiglia”. “Conosciamo già tante realtà belle su di te”. “Vogliamo esserti vicini con grande senso di corresponsabilità e soprattutto con molto affetto”, assicura Debernardi. “Troverai una Chiesa bella – aggiunge – che ha come stile di vita il dialogo e l’incontro, che apre le sue porte perché nessuno si senta escluso”. Venerdì scorso, in occasione dell’annuncio della nomina del suo successore, mons. Debernardi aveva affermato che “la diocesi di Pinerolo è bella, segnata da cammini di santità, con la presenza di tanti laici, presbiteri e religiosi che testimoniano nella vita quotidiana la gioia di seguire il vangelo”. “C’è una ricca fioritura di associazioni e movimenti laicali – aveva aggiunto – c’è un forte desiderio di essere Chiesa che va verso le periferie, che si prende cura dei poveri; che accoglie e offre a tutti la medicina della misericordia”. “Certo non mancano le difficoltà – aveva riconosciuto – però sono vive e operanti tante energie di impegno apostolico”.