Dati Istat povertà: Da Palo (Forum famiglie), “una delle prime cause sono i figli”. Serve “fiscalità” che ne tenga conto

“È inutile chiedersi perché in Italia nascono sempre meno bambini… ce lo spiega oggi l’Istat: fare un figlio significa diventare poveri” nota Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari commentando i dati sulla povertà presentati oggi dall’Istat. “In Francia, appena superato il confine, avere 3 o più figli è una ricchezza per l’intero Paese e chi lo fa viene sostenuto e valorizzato. Da noi succede il contrario”, afferma. Per De Palo, “dobbiamo domandarci seriamente: i figli sono un bene comune? In Italia sembra di no. Per questo il Forum chiede alla politica scelte coraggiose introducendo una fiscalità che tenga conto dei componenti familiari”. A settembre ci sarà la Conferenza sulla Famiglia e subito dopo l’ultima legge di stabilità di questo governo: “Non perdiamo un’altra occasione – conclude il presidente del Forum – per essere ancorati al futuro. Trasformiamo i propositi in concretezza: in un Paese a nascita zero si dovrebbero incentivare le nascite, non mettere le famiglie nella condizione di impoverirsi per la nascita di un figlio”.