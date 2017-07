Corruzione: mons. Galantino, “avvelena e distrugge l’idea che valga la pena spendersi per il bene comune”

“La corruzione dell’intelligenza, della volontà e del cuore, a differenza della corruzione che passa attraverso le mazzette, abita luoghi e si serve di persone insospettabili”. Lo ha denunciato, oggi pomeriggio, mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, intervenendo a Roma, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, alla tavola rotonda “Da mani pulite a Cantone. Il valore delle regole”. “Corrompe l’intelligenza chi fa cattiva o tendenziosa informazione; chi cerca di indottrinare piuttosto che fornire strumenti critici per stare in maniera consapevole nell’areopago contemporaneo”, ha chiarito il presule, che ha aggiunto: “Corrompe la volontà chi cerca di convincere che si possono raggiungere obiettivi alti e significativi senza investire energie, tempo e relazioni belle; chi cerca di dare ‘per favore’ ciò che spetta ‘per diritto’; chi cerca di convincere che non ci sono doveri oltre ai diritti”. Ancora, “corrompe il cuore chi non aiuta a distinguere tra amore vero e possesso rozzo dell’altro o dell’altra, arrivando addirittura a pronunziare vere e proprie bestemmie, come: ‘ho ucciso per amore!'”. Infine, “corrompe intelligenza, volontà e cuore chi vuole convincere che il web sia una piazza virtuale nella quale non valgono le regole della verità e del rispetto”.

“Insieme – ha osservato il segretario generale della Cei – queste vere e proprie opere di corruzione avvelenano e distruggono l’idea che valga la pena di spendersi per il bene comune, anzi spingono a dubitare che ci sia un bene comune da promuovere e tutelare. E che questo sarà davvero ‘comune’ solo quando avremo occhi sufficientemente aperti per riuscire a vedere le necessità di tutti, soprattutto dei più deboli e bisognosi, e mani disposte a sporcarsi”. “Sì, perché spendersi per ridurre il tasso di corruzione difficilmente procura consensi. Anzi!”, ha concluso mons. Galantino.