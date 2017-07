Charlie Gard: Mpv Umbria, domani sera a Perugia una veglia di preghiera

Domani, 14 luglio, la Federazione umbra Movimenti per la vita promuove alle 21 presso la chiesa Regina della Pace di Santa Lucia (Perugia) un momento di preghiera per il piccolo Charlie Gard, la cui vicenda ha riempito le cronache internazionali delle ultime settimane. “Il Movimento per la vita – ricorda il presidente della Federazione Mpv Umbria, Vincenzo Silvestrelli – vuole promuovere la cultura ed il rispetto per la vita in ogni sua fase e condizione, dal concepimento alla morte naturale. Perciò desideriamo invitare quanti lo desiderino a questo momento di raccoglimento, per implorare il Dio della vita che questo piccolo innocente non venga lasciato morire da leggi inumane e che possa anche guarire grazie alle cure sperimentali che già esistono per la sua malattia”. Inoltre, prosegue Silvestrelli, “ci preme sottolineare la gravità di questa vicenda dal punto di vista legale: togliere ai genitori la patria potestà su un minore solo perché desiderano mantenerlo in vita in uno stato vegetativo è un pericolosissimo precedente giuridico”.