Charlie Gard: mons. Galantino, “ascoltiamo l’appello dei genitori”

(Siciliani-Gennari/SIR)

“Bisogna dare ascolto ai genitori”. Lo ha detto mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, a margine della tavola rotonda “Da Mani Pulite a Cantone. Il valore delle regole”, in corso al Senato, a proposito del caso di Charlie Gard, il bimbo inglese affetto da deplezione del Dna mitocondriale. “A me ha colpito molto – ha rivelato ai giornalisti – l’appello della mamma che ha chiesto al giudice cosa avrebbe fatto se fosse stato suo figlio”. “Nella nostra società – ha fatto notare il vescovo mentre l’Alta Corte inglese sta nuovamente prendendo in considerazione in queste ore il caso del piccolo Charlie – invochiamo la volontà dei genitori quando questo conviene a un certo tipo di cultura, li ignoriamo quando vanno in una direzione culturale opposta”. “Diamo loro ascolto”, l’appello.