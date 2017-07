+++ Venezuela: i vescovi, “Costituente proposta indegna”. Sì alla partecipazione a Consultazione convocata il 16 luglio dall’opposizione +++

Si è conclusa da qualche minuto la conferenza stampa della presidenza della Conferenza episcopale venezuelana, durante la quale è stata diffusa un’Esortazione rivolta a tutto il popolo sulla drammatica situazione che sta vivendo il Paese. Durante la conferenza stampa è intervenuto in particolare il segretario generale della Cev, mons. Víctor Hugo Basabe, il quale ha riferito che nessuna risposta è giunta dal presidente Maduro dopo la lettera a lui inviata lunedì scorso dalla presidenza della Cev, nella quale si chiedeva la rinuncia alla convocazione dell’Assemblea nazionale costituente.

Il segretario generale della Cev, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha definito quella della Costituente “una proposta indegna”, “non necessaria”, destinata “a potenziare i conflitti in atto”. E ha invitato i cittadini a partecipare alla Consultazione promossa dall’opposizione a Maduro, attraverso il Parlamento (i cui poteri sono da mesi sospesi proprio dal presidente). La Consultazione, che chiama i cittadini ad esprimersi sull’ipotesi di una Costituente, è stata convocata per domenica prossima, 16 luglio, e secondo mons. Basabe “può essere una buona occasione di partecipazione, è importante che la gente dica quello che pensa”.

È stata poi data lettura dell’Esortazione, nella quale viene rivolto un ennesimo appello a tutti gli attori istituzionali perché il popolo venezuelano e il suo bene vengano messi al primo posto delle azioni di ciascuno. Un vibrante appello viene in particolare rivolto alle Forze armate e a tutti i militari, perché “operino con verità e giustizia”. I vescovi segnalano che tutti sono responsabili delle proprie azioni e dovranno rispondere alla giustizia umana e divina. Al Governo e alle parti politiche arriva ancora una volta la richiesta di compiere “passi per la riconciliazione e per l’incontro fraterno”. Ancora, i vescovi esortano alla solidarietà e alla condivisione soprattutto verso i più poveri.