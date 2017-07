Terremoto: il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, incontra Tajani e Sassoli. Sostegno dal Parlamento Ue

(Bruxelles) “Non bisogna spegnere i riflettori sul dramma” del terremoto, “l’Europa ha fatto il suo dovere” e “stiamo lavorando, anche con la Cassa depositi e prestiti, per favorire l’accesso al credito per le imprese di queste aree, che dovranno assolutamente riprendere la loro attività per evitare lo spopolamento delle zone interne dell’Appennino”. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dopo aver incontrato oggi a Bruxelles il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. Durante il faccia a faccia si è parlate del supporto dell’Europa alla ricostruzione delle zone terremotate. L’incontro è stato organizzato dal vice presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha dichiarato: “Tutto il sistema italiano, anche coloro che lavorano e operano nelle istituzioni europee, deve essere vicino ai cittadini delle zone terremotate e alle loro istituzioni locali, affinché tutta l’Europa sia concentrata nel grande sforzo della ricostruzione insieme all’Italia”. Sassoli ha inoltre sottolineato che “bisogna guardare al domani e riuscire a dare a queste aree interne uno sviluppo, nuove vocazioni e rafforzare i collegamenti e anche sotto questo aspetto l’Europa potrà essere utile in futuro”.