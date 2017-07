Sport: Us Acli Roma, domani all’VIII Torneo parrocchie la “partita della pace” tra Comunità ebraica e squadra vincitrice Coppa Fair-play

Domani, giovedì 13 luglio, a partire dalle ore 18, presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma, si terranno le finali e le premiazione dell’VIII edizione del Torneo interparrocchiale di calcio a 5 “Giovanni Paolo II”, promosso dall’Unione sportiva delle Acli di Roma, in collaborazione con le Acli di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio diocesano per la pastorale giovanile del Vicariato di Roma, del Comitato regionale Coni Lazio e della Comunità ebraica di Roma.

Quest’anno, oltre alle consuete finali dei playoff e dei playout, verrà anche disputata, alle ore 19, una “partita della pace” fra la squadra vincitrice della Coppa Fair-play e una rappresentativa della Comunità ebraica di Roma. Saranno presenti Luca Serangeli, presidente dell’Unione sportiva delle Acli di Roma, Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, mons. Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma Sud, Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, e Faida Di Santo, vicepresidente delle Acli di Roma. Alle ore 20 è prevista la cerimonia di premiazione.