Sostegno a distanza: Azione per famiglie nuove, attivati cento progetti in cinquanta Paesi del mondo

Prosegue il sostegno a distanza di Afn (Azione per famiglie nuove). Ad oggi sono stati attivati cento progetti in cinquanta Paesi del mondo con centri dotati di ambulatori, asili nido, scuole per l’infanzia, doposcuola per l’adolescenza. Ma anche laboratori di lavoro per le donne e corsi di alfabetizzazione per gli adulti. “Sostenere un bambino a distanza – spiega Afn – significa farlo uscire dalla trappola della povertà e renderlo indispensabile allo sviluppo del suo Paese”. Mentre “per il sostenitore è un gesto di apertura che collega persone e mondi completamente diversi”. L’obiettivo “è assicurare il sostegno fino alla completa autonomia: l’impegno minimo richiesto per garantire stabilità e continuità è di almeno tre anni”, precisa Afn. “Con i programmi alimentari – prosegue l’associazione – si cerca di dare un’adeguata alimentazione ai bambini: alle famiglie vengono consegnate ceste per l’alimentazione di base. Per la salute, sia dei bambini che delle loro famiglie, si effettuano visite mediche, distribuzione di medicinali, visite specialistiche e sussidi”. I percorsi formativi, “oltre alle regolari lezioni con materiali didattici e divise scolastiche – aggiunge Afn –, prevedono corsi di sostegno e avviamento professionale”. Info: www.afnonlus.org.