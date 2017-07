Salute: convenzione tra Policlinico “Gemelli” e Istituto “Pio XII” di Misurina per la cura dei disturbi del respiro del bambino

Fondazione Policlinico universitario “Agostino Gemelli” di Roma e Istituto “Pio XII” onlus di Misurina hanno sottoscritto una nuova convenzione finalizzata a ricerca, educazione e formazione nella cura dei disturbi del respiro del bambino. Volendo “poter disporre di una rete di centri di eccellenza che garantisca una reale condivisione e contribuisca così a un salto di qualità nella cura dei disturbi del respiro in età pediatrica”, “la collaborazione tra i centri – si legge in una nota – è finalizzata a favorire lo scambio di competenze nella prevenzione e cura dell’asma”. “Uno dei traguardi della nuova rete di centri sarà la realizzazione di un polo di eccellenza per lo sviluppo di un’intensa attività di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica”. “Con questo accordo – prosegue la nota – si estende e si consolida la ‘Misurina excellence network for children’s breathing’, rete di eccellenza per le malattie del respiro in alta quota, lanciata il 26 agosto 2016 in occasione della visita al Pio XII del card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco, con un primo accordo di partnership scientifica e di networking con l’Irccs ‘Bambino Gesù’ di Roma”. In Italia, in età prescolare, il 25% soffre di crisi d’asma almeno una volta nella vita, mentre in età scolare ne soffre mediamente 1 bambino su 10. E circa il 5% soffre di asma grave persistente. “I maggiori problemi – si spiega in una nota – sono tra i 2 e i 4 anni, dove il rischio di essere ricoverati in ospedale è 14 volte maggiore che negli adolescenti, anche se quella dei giovani adulti resta la fascia di età con maggiore probabilità di ricevere una diagnosi d’asma nel corso della vita”.