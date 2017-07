Parlamento Ue: eurodeputati in visita all’Ilva e alla raffineria Eni di Taranto

(Bruxelles) Dal 17 al 19 luglio una delegazione di eurodeputati della commissione per le Petizioni del Parlamento europeo si recherà in visita a Taranto “per incontrare – spiega un comunicato – le autorità italiane e approfondire le problematiche e i recenti sviluppi legati all’impatto dello stabilimento industriale dell’Ilva e della raffineria dell’Eni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente”. Durante il primo giorno di visita istituzionale in Italia, gli eurodeputati saranno accolti presso la Prefettura di Taranto, dal Prefetto Donato Cafagna e dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e incontreranno una rappresentanza di cittadini per un breve scambio di vedute. Il giorno seguente gli europarlamentari visiteranno gli stabilimenti dell’Ilva, dove incontreranno gli amministratori e i commissari dell’impianto. Quindi avranno colloqui con una serie di istituzioni e rappresentanti del territorio. Infine il 19 luglio gli eurodeputati visiteranno lo stabilimento dell’Eni di Taranto. La delegazioni comprenderà sei eurodeputati, tre italiani, due spagnoli e una svedese.