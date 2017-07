Papa Francesco: card. Bassetti (Cei) a Tv2000, “è l’uomo della gioia”

“Confrontando i documenti più importanti che il Papa ha scritto, trovo come denominatore comune la gioia. Papa Francesco è l’uomo della gioia”. Lo ha detto questo pomeriggio il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervenendo al programma di Tv2000 “Il diario di Papa Francesco”. “Nonostante la sua apparenza austera e la sua regola di vita gesuitica, anche dura, è l’uomo della gioia cristiana. Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, Amoris laetitia, la gioia dell’amore, Misericordiae Vultus, che presenta Dio come il volto dell’amore, l’enciclica Laudato si’, che inizia con il Cantico delle creature, un vero inno alla gioia. In tutti questi documenti c’è la costante della gioia”. Soffermandosi a parlare, in particolare, dell’Evangelii Gaudium, il card. Bassetti ha raccontato di un suo colloquio col Papa. “Abbiamo avuto in questi anni tante occasioni di grazia, come l’Anno della Misericordia, l’Anno della Fede, ma dobbiamo domandarci come le abbiamo messe in pratica – ha aggiunto -. Una volta incontrando il Papa, mi ha chiesto se l’Evangelii Gaudium stava entrando nelle nostre parrocchie. Ho risposto: ‘Sì, un poco’. Ha detto: ‘Un po’, lo sapevo’. Il Papa ha affermato che si tratta di una conversione. E la conversione tocca la mente e il cuore. Se non c’è un cambiamento di mente e cuore non facciamo quello che ci sta chiedendo il Papa”.