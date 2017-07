Notizie Sir del giorno: vescovi venezuelani su Costituente, mons. Tremolada nuovo vescovo Brescia, incendi sul Vesuvio e in Sicilia, bambini poveri in Argentina

Venezuela: i vescovi, “Costituente proposta indegna”. Sì alla partecipazione a Consultazione convocata il 16 luglio dall’opposizione

Stasera in una conferenza stampa della presidenza della Conferenza episcopale venezuelana è stata diffusa un’Esortazione rivolta a tutto il popolo sulla drammatica situazione che sta vivendo il Paese. Durante la conferenza stampa è intervenuto in particolare il segretario generale della Cev, mons. Víctor Hugo Basabe, il quale ha riferito che nessuna risposta è giunta dal presidente Maduro dopo la lettera a lui inviata lunedì scorso dalla presidenza della Cev, nella quale si chiedeva la rinuncia alla convocazione dell’Assemblea nazionale costituente. Il segretario generale della Cev, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha definito quella della Costituente “una proposta indegna”, “non necessaria”, destinata “a potenziare i conflitti in atto”. (clicca qui)

Terremoto: il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, incontra Tajani e Sassoli. Sostegno dal Parlamento Ue. Dal 17 al 19 luglio eurodeputati in visita all’Ilva e alla raffineria Eni di Taranto

(Bruxelles) “Non bisogna spegnere i riflettori sul dramma” del terremoto, “l’Europa ha fatto il suo dovere” e “stiamo lavorando, anche con la Cassa depositi e prestiti, per favorire l’accesso al credito per le imprese di queste aree, che dovranno assolutamente riprendere la loro attività per evitare lo spopolamento delle zone interne dell’Appennino”. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dopo aver incontrato oggi a Bruxelles il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. Durante il faccia a faccia si è parlate del supporto dell’Europa alla ricostruzione delle zone terremotate. Inoltre, dal 17 al 19 luglio una delegazione di eurodeputati della commissione per le Petizioni del Parlamento europeo si recherà in visita a Taranto “per incontrare – spiega un comunicato – le autorità italiane e approfondire le problematiche e i recenti sviluppi legati all’impatto dello stabilimento industriale dell’Ilva e della raffineria dell’Eni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente”. (clicca qui)

Nomine: mons. Pierantonio Tremolada nuovo vescovo di Brescia

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Brescia, presentata da mons. Luciano Monari, e ha nominato nuovo vescovo mons. Pierantonio Tremolada, finora vescovo titolare di Massita ed ausiliare dell’arcidiocesi di Milano. “Sono molto emozionato, spero che la diocesi di Brescia non rischi troppo”. Sono queste le prime parole da vescovo eletto di Brescia pronunciate da mons. Pierantonio Tremolada durante l’annuncio della sua elezione nella curia arcivescovile di Milano. (clicca qui)

Incendi sul Vesuvio: card. Sepe, “dolore e rabbia. Indignazione e condanna. Paura e preoccupazione”. In Sicilia rogo a San Vito Lo Capo, a ridosso di un villaggio turistico



“Dolore e rabbia. Indignazione e condanna. Fiamme e cenere sul Vesuvio e su vaste aree della provincia di Napoli. Il vulcano è avvolto in una insopportabile e ampia nuvola di fumo nero. Stanno bruciando boschi e piantagioni. Abitazioni e famiglie sono minacciate. Paura e preoccupazione costringono ad allontanarsi dai luoghi colpiti. Territori devastati. Fortemente compromessa dagli incendi l’immagine del paesaggio, mentre il sistema economico locale subisce un danno irreparabile in tempi brevi”. È il grido di allarme che lancia stasera il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli. Paura anche in Sicilia a San Vito Lo Capo, a ridosso del villaggio turistico Calampiso. Assediati da un vasto rogo, in 700 sono stati fatti evacuare via mare. (clicca qui)

Crollo intonaco duomo Acireale: risvegliato il bambino ferito. Mons. Raspanti, quando sarà dimesso “festeggeremo insieme con la famiglia in vescovado”

Un abbraccio da lontano, una telefonata affettuosa, una lode di ringraziamento a Dio e l’invito a continuare a pregare. Così mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, ha reagito alla notizia del risveglio del bimbo di un anno, rimasto ferito sabato scorso nel duomo per la caduta di intonaco dal tetto. Con la famiglia “ci siamo ripromessi di festeggiare insieme – ci racconta il presule -, in vescovado. Festeggeremo e pregheremo ancora, uniti”. (clicca qui)

Francia: card. Vingt-Trois racconta la sua malattia. Invito all’accoglienza dei migranti e una riflessione sulla politica

“Ho modestamente condiviso la condizione dei malati, sperimentato la dipendenza. Ho verificato che la mia identità non si riduceva alle attività che potevo fare. Questa è una lezione di vita, perché molte persone tendono a giudicare il valore degli altri per ciò che fanno, per l’immagine che danno di se stessi, non per la loro stessa esistenza”. Lo ha detto il card. di Parigi, André Vingt-Trois, in una intervista rilasciata oggi all’Agence France Presse e pubblicata sul sito della diocesi. Il cardinale ancora convalescente è tornato a parlare dopo cinque mesi di silenzio e malattia (sindrome neurologica di Guillain-Barré. (clicca qui)

Argentina: Buenos Aires, 7,6 milioni di bambini vivono in povertà; 1 milione e 200mila hanno difficoltà ad alimentarsi

È stato presentato oggi a Buenos Aires il rapporto sulla situazione sociale dei minorenni (“Barómetro de la Deuda Social de la Infancia”) a cura dell’Osservatorio del disagio sociale dell’Università cattolica argentina (Uca): sei bambini su dieci si trovano attualmente in situazione di povertà in Argentina, cioè 7,6 milioni. Due bambini su dieci vivono in famiglie in condizioni di vulnerabilità quanto ad accesso all’alimentazione e uno su dieci ha sperimentato situazioni di “incertezza alimentare”, cioè ha sofferto denutrizione, nel corso dell’ultimo anno. (clicca qui)