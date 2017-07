Incendi in Sicilia: paura a San Vito Lo Capo, vicino a villaggio turistico. L’impegno della chiesa locale

La Sicilia continua ad essere assediata dal fuoco. Dopo Messina, rimasta nella morsa delle fiamme per quasi due giorni, adesso tocca a Trapani. L’episodio più grave nella rinomata località marittima di San Vito Lo Capo, a ridosso del villaggio turistico Calampiso. Assediati da un vasto rogo, in 700 sono stati fatti evacuare via mare, grazie all’intervento di tanti cittadini che hanno accolto l’appello che il sindaco ha lanciato via Facebook perché si aiutasse a mettere in salvo la gente. “È urgentissimo”, ha scritto Matteo Rizzo, invitando chiunque fosse in possesso di una imbarcazione ad andare in aiuto. Intanto, si predispone l’accoglienza in edifici scolastici. Ma il primo cittadino chiede, ancora una volta, l’aiuto dei suoi. “Siamo sempre stati una città accogliente e generosa – aggiunge su Fb Rizzo – e serve una mano da parte di tutti. Diamoci tutti da fare”. La chiesa locale si è fatta vicina agli sfollati e ha incoraggiato i trapanesi a intervenire fattivamente. Questa sera i volontari raggiungeranno quanti sono fuggiti via. Non hanno con loro nulla. “È una emergenza che sconvolge e ci coinvolge tutti da vicino – dice Francesco La Sala, ministro straordinario e catechista nella parrocchia del luogo, intitolata a San Vito Martire -, ed è toccante vedere come nessuno si stia tirando indietro nell’affrontarla. L’impegno pratico, però, non ci distrae dalla necessità di condannare i fatti: non solo un’aggressione terribile alla natura, ma anche all’uomo. Non c’è civiltà, né umanità nel mettere a repentaglio vite umane. Non è possibile immaginare cosa abbiano provato i turisti e i vacanzieri che si sono visti bloccati tra fuoco e mare, avvolti in una coltre di fumo”.

Intanto ci sono fiamme anche non lontano dalla riserva naturale dello Zingaro. Devastata anche la montagna che sovrasta Castellammare del Golfo, da dove, nella notte, sono state evacuate centinaia di persone: le loro abitazioni erano fortemente minacciate dal fuoco. Roghi tengono impegnati i vigili del fuoco in praticamente tutte le province.