Immigrati: card. Bassetti, “Italia deve continuare ad essere svegliarino Europa”

“L’Italia come sta facendo deve continuare a fare lo ‘svegliarino’ dell’Europa, e per me anche del mondo. Perché non basta, non basterebbe nemmeno l’Europa unita, per affrontare un problema di così ampia portata”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, sulla questione immigrazione.

“Sarebbe necessaria – ha aggiunto Bassetti – una forza dell’Onu, ma che fosse efficiente, capace di affrontare i problemi, perché ci sono tanti interessi che sono interconnessi. Noi partiamo dal principio certamente dell’accoglienza, salvare la vita diventa un atteggiamento primario, però non possiamo soltanto limitarci a questo.Bisogna che ci sia una cooperazione che crea le condizioni per cui ci siano dei corridoi umanitari per cui si ritorni alla cooperazione fra i popoli. A me piace tanto anche questo progetto della Cei ‘liberi, liberi di emigrare’ perché è un diritto fondamentale , e liberi di restare. Questa è povera gente che è costretta, perché non ha altra scelta, e allora è proprio la liberazione da questa costrizione che dovrebbe essere il primo problema da risolvere. Toglierli dalla costrizione”.