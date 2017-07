Giornalismo: Vetere (Uspi), con il nuovo portale ‘la vera informazione italiana’”

“Uspinews” è il nuovo servizio aggregatore di Uspi dedicato alle testate on line e alle versioni digitali dei periodici associati all’Uspi (Unione stampa periodica italiana). “Sembrava giusto fare emergere, nel panorama generale dell’informazione, le testate del nostro comparto, che si qualificano per serietà, rispetto delle leggi e del sistema dei contratti e accordi collettivi sul lavoro dipendente e autonomo. Che si qualificano per essere in rapporto stretto con il territorio, nel caso dei giornali locali, e con le proprie aree di interesse, nel caso dei periodici di nicchia”, spiega Francesco Saverio Vetere, segretario generale Uspi. Il portale è destinato a raggiungere una dimensione rilevante nel giro di pochi mesi. “Una informazione seria e qualificata, affidabile e professionale – ha ribadito Vetere -: il giornalismo per come lo intendiamo da sempre, noi di Uspi. Per questo pensiamo che Uspinews possa diventare un punto di riferimento fondamentale per chi cerca la vera ‘informazione italiana’”. Il portale è raggiungibile dagli indirizzi uspinews.it e informazioneitaliana.info.