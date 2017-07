Giffoni Film Festival: domani l’inaugurazione della Multimedia Valley dedicata alla creatività e alla cultura nel Sud Italia

Un’area totalmente dedicata alla creatività e alla cultura nel Sud Italia: Giffoni Multimedia Valley è pronta ad accogliere start-up e giovani per promuovere le loro capacità d’impresa. Ad inaugurare il primo lotto dell’innovativo spazio dedicato al “cultural entertainment” e alle produzioni audiovisive, domani, giovedì 13 luglio alle 10.30, saranno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Elena Boschi, il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, il presidente di Giffoni Experience, Piero Rinaldi, e il direttore Claudio Gubitosi.

Giffoni Multimedia Valley si estende su un’area di circa 45mila metri quadrati dove prenderanno vita la Mediateca regionale, il Museo “Testimoni del Tempo”, due sale di proiezione tecnologicamente avanzate, una sala convegni per attività diverse, nuovi uffici e aree parcheggio. “Una struttura modello per il Sud ed esempio di una Giffoni che cresce, diventa capitale della creatività, crea occupazione e indotto. L’entrata a regime della Multimedia segnerà il futuro di un’area, quella dei Picentini, che grazie a Giffoni ha magnetizzato su di sé l’attenzione internazionale, creando un polo d’attrazione culturale destinato ad allargare gli spazi – fisici e ideali – della Cittadella del Cinema che, in questa prospettiva, si identifica come la prima pietra dell’intero progetto”, si legge in una nota diffusa oggi. “Questo è il risultato e una vittoria della rete istituzionale che ha visto insieme in questi ultimi 16 anni il Comune di Giffoni Valle Piana, la Provincia di Salerno, la Regione Campania e il Governo italiano”, sottolinea la nota.

Dopo il taglio del nastro, i riflettori saranno puntati sulla quinta edizione di “School Movie Cinedù – Rassegna cinematografica per gli Istituti scolastici”. Alle ore 11, infatti, è prevista la cerimonia di premiazione alla presenza di Vincenzo De Luca e di Maria Elena Boschi che consegneranno le statuette alle scuole dei comuni vincitori. Nel pomeriggio il primo evento speciale atteso al Giffoni 2017, in collaborazione con la 20th Century Fox, all’insegna della saga campione d’incassi de “Il pianeta delle scimmie”.