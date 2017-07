Formazione: Università Europea di Roma, domani Open day per conoscere l’ateneo e i corsi di laurea

L’Università Europea di Roma (Uer) vivrà domani, giovedì 13 luglio, la giornata di orientamento ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico. “Sarà un’occasione – si legge in una nota – per conoscere gli ambienti di studio, scoprire gli elementi distintivi e di eccellenza che l’Uer riserva ai suoi studenti: un percorso di crescita professionale e umana, un contesto accademico di alto livello, un’attenzione specifica alla formazione della persona”. Dalle 11, dopo il saluto del rettore, padre Pedro Barrajón, in aula magna, verranno illustrati i corsi di laurea e i relativi sbocchi professionali. “Docenti e studenti – prosegue la nota – presenteranno l’offerta formativa dei corsi e l’esperienza di studio nell’Uer, per capire che cosa significa studiare economia, psicologia, giurisprudenza, scienze della formazione primaria, turismo”. Alle 12 è in programma la prova di ammissione con la simulazione del test d’ingresso a scienze della formazione primaria. In contemporanea si svolgerà l’“Open genitori” perché “un giusto coinvolgimento dei genitori è molto importante nella scelta universitaria dei più giovani”. Per questo motivo, è stato pensato “uno spazio dedicato a genitori e insegnanti affinché possano meglio conoscere l’ambiente formativo che accoglierà i loro ragazzi”.