Formazione del docente europeo: Cavallaro (Uciim), “tematica di urgente attualità”

Partendo da una riflessione interna sull’euroscetticismo, l’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti medi) promuove il progetto per la “formazione del docente europeo”, per “informarlo e supportarlo sulle tematiche dell’Unione europea”. “Oltre alla crisi economica – spiega l’Unione degli insegnanti – vi è una carenza di corrette conoscenze”. Da qui nasce il progetto. Un gruppo di esperti ha predisposto il “Questionario Europa” per “acquisire gli orientamenti e le esigenze della base, su cui elaborare i progetti futuri”. “L’Unione europea – si legge nel questionario – non è un insieme di regole da osservare, un prontuario di protocolli e procedure da seguire. L’Europa unita nasce infatti dalla consapevolezza di essere parte di un’opera comune, da un progetto ben definito che guarda al futuro”. La coordinatrice del progetto, Maria Vittoria Cavallari, auspica che l’iniziativa richiami “l’attenzione e la collaborazione di molti su una tematica di urgente attualità”. Il questionario, compilato, si può inviare a elenafazi@uciim.it o a Gruppo Europa, presso Uciim, via Crescenzio 25, 00193 Roma. Info: www.uciim.it.