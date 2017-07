Fede e cultura: Matera, il 17 luglio l’inaugurazione della Cattedra Jacques Maritain

Sarà inaugurata lunedì prossimo, 17 luglio, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la “Cattedra Jacques Maritain”. L’appuntamento è a Matera (ore 11, Auditorium E. R. Duni, piazza Sedile 2). Dopo gli indirizzi di saluto di Raffaello Giulio De Ruggieri, sindaco di Matera, di Giampaolo D’Andrea, capo di gabinetto del Miur, e di Marcello Pittella, presidente della Regione Basilicata, interverranno Gennaro Giuseppe Curcio, segretario generale dell’Istituto internazionale Jacques Maritain di Roma, ed Aurelia Sole, rettore dell’Università degli studi della Basilicata. Uno “strumento di comprensione e di intesa tra le religioni e le culture del Mediterraneo”: così i promotori dell’iniziativa, in una nota, definiscono la Cattedra Maritain, istituita in un momento in cui “conflitti e tensioni” sono attivi “non solo all’interno del mondo arabo ma anche tra i paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo, con le loro diverse culture, religioni, tradizioni”. “Questa conflittualità e conseguente instabilità – si legge nel comunicato – hanno dato origine a massicci flussi migratori dal Sud al Nord che stravolgono rapporti più o meno consolidati e che concorrono a far prendere maggiormente coscienza della diversità di culture e religioni che pur hanno fondamenti comuni”. Di qui la necessità “dell’apertura, dell’accoglienza e del dialogo”, nonostante le difficoltà.